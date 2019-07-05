“الكاف” يختبر “الفار” قبل البدء باستخدامه

بعد أن أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسبقا عن اعتماده تقنية الفيديو “الفار” ابتداء من الدور الربع النهائي لكأس أمم أفريقيا الذي تحتضنه مصر هذه الأيام، بدأ الكاف فعليا في تجربة هذه التقنية في الملاعب المصرية والتأكد من عملها بشكل مثالي.

ويأتي هذا الحرص من قبل الاتحاد الأفريقي لتجنب أي مشاكل قد تطرأ أثناء المباريات، ولتجنب ماحدث في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي عندما تعطلت هذه التقنية ما أدى إلى احتجاج فريق الوداد الذي توقفت على إثره المباراة.

وأكد مسؤولون من داخل الكاف أنهم سيُدخلون هذه التقنية بدأ من دور الثمانية وأنها ستستمر للدور النهائي لتحقيق العدالة بين المنتخبات المشاركة.

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