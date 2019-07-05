رئيس برشلونة “يحسمها”: لن نضم نيمار.. لـ”هذا السبب”

في أول تصريح مباشر من نوعه، بعد أسابيع من “المد والجزر” بخصوص قرب عودة مهاجم منتخب البرازيل، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا قال رئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو إنه وإدارة النادي الكاتالوني لديهم علم أكيد برغبة نيمار العودة إلى صفوف بطل الدوري الإسباني الموسم الحالي، لكنهم يعرفون أيضا أن النادي الباريسي لن يقبل ببيعه، فيما لم يقل رئيس النادي الإسباني ما إذا كان قد سبق له التقدم باتصالات أو عروض للنادي الباريسي لضم نيمار مجددا.

وبحسب “التصريح المباشر” من بارتوميو فإن نادي برشلونة ربما يكون قد أقفل تماما الباب أمام عودة نيمار إلى صفوفه في الموسم المقبل، رغم تأكيدات اللاعب البرازيلي لرفاق له في ستاد كامب نو أن عودته مسألة وقت وباتت قريبة، إذ ظلت أسباب عدم تقدم “برسا” بعرض لـ”حديقة الأمراء” استعادة نيمار الذي انتقل قبل نحو عامين إلى الدوري الفرنسي في صفقة ضخمة أصبحت الأكبر والأعلى في تاريخ كرة القدم منذ انطلاق اللعبة قبل عقود طويلة.

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