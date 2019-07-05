مفاجآت الكان تنطلق بخروج المغرب

انطلقت مفاجآت الكان، والمغرب أول المغادرين بعدما أطاحت بها بنين في الدور الستة عشر.

على استاد السلام في القاهرة كل المعطيات والمؤشرات كانت تصب لصالح المغرب، كيف لا؟ وهي أحد أبرز المرشحين للتويج باللقب بالنظر لقيمة نجومها واسم مدربها الذي يدير اللقاء من وراء خط الملعب.

المباراة انطلقت والمشهد كان كالتالي: ضغط مغربي دون تجسيد، هو ما عانى منه أسود الأطلس في المباريات الماضية لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني بدأ المنتخب البنيني بالمناورة واستطاع خطف هدف مبكر عن طريق مواز أديليهو، لينتفض المغاربة من جديد ويكثفوا من هجماتهم، ليتمكن بوصوفة من مغالطة دفاع بنين وخطف الكرة وتمريرها إلى يوسف النصيري الذي لم يرفض الهدية ليمضي على هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والسبعين، بعدها مرت الدقائق لتشهد الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع منح المنتخب المغربي ركلة جزاء أضاعها حكيم زياش بعدما ارتطمت في العارضة.

ولم تشهد الأشواط الإضافية تغييرا في عداد الأهداف، ولكن شهدت طرد لاعب المنتخب البنيني خالد أدنون، لتمر بعدها المباراة إلى ركلات الترجيح حيث تمكن المنتخب البنيني من تسجيل أربعة ركلات صحيحة، بينما لم يتمكن المنتخب المغربي من تسجيل سوى ركلة واحدة.

ليغادر أسود الأطلس رسميا كأس أمم أفريقيا بينما تأهل المنتخب البنيني لدور الثمانية.

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