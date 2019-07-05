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البنزرتي من الوداد إلى النجم من جديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد فوزي البنزرتي من جديد إلى أسوار النجم الرياضي الساحلي التونسي بعد أن وقع مع إدارة النادي عقدا يخلف بموجبه الفرنسي روجيه لومار بعد سنوات من الغياب عن القلعة الحمراء.

وكان البنزرتي قد قضى مدة قصيرة على رأس المنتخب التونسي قبل أن يلتحق بصفوف الوداد البيضاوي المغربي حيث بلغ معهم نهائي رابطة الأبطال الإفريقية وأوصلهم للظفر بالبطولة المحلية الموسم الماضي.

ودرب البنزرتي المنتخب الوطني سنة 2007 والمنتخب الإماراتي والعديد من الفرق التونسية والمغاربية أبرزها الأفريقي والترجي والصفاقسي والرجاء غيرهم من الأندية كما أحرز العديد من الألقاب مع أندية مختلفة أبرزهم دوري أبطال أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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