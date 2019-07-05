جيراس يمنع لاعبي تونس من التصريحات استعدادا لغانا

يستعد المنتخب التونسي لملاقاة نظيره الغاني في دور الثمن النهائي لنهائيات أمم افريقيا مصر 2019 التي سيحتضنها ملعب الأسماعلية يوم الإثنين المقبل

وقرر المدرب آلان جيراس أن تكون الحصة التدريبية الأخيرة للنسور مغلقة بعيدا عن عيون الإعلام والمشجعين حيث ضمت التدريبات كل اللاعبين ماعدا وهبي الخزري الذي يتابع برنامجا لجلسات العلاج الطلبيعي تحت اشراف الطاقم الطبي للنسور.

وستكون الحصة التدريبية الثالثة يوم السبت مفتوحة للإعلاميين والمصورين دون أن يكون هناك تصريحات مسجلة أو متلفزة مع اللاعبين حسب توصيات المدير الفني للنسور حيث ستدوم فقط خلال الربع ساعة الأولى لضمان لهم التركيز والحضور الذهني في المواجهة الحاسمة أمام غانا.

وكان المنتخب التونسي تأهل للدور الثمن النهائي بعد أن حقق 3 نقاط بثلاث تعادلات ضد أنغولا ومالي وموريتانيا ليتأهل وصيف المجموعة الخامسة.

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