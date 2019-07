المدير الفني لمنتخب المغرب يُعلن مسؤوليته عن خروج الفريق من أمم أفريقيا

قام الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب أمس الجمعة بتهنئة منتخب بنين بتأهله لدور الثمانية لكأس أمم إفريقيا، وقال في الوقت ذاته إنه يتحمل مسؤولية الهزيمة.

حيث حقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة وفاز على المغرب بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في الدور ثمن النهائي للبطولة.

هذا وقال رينار في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة:

“كنت أعلم أن المباراة صعبة منذ البداية، لأن منتخب بنين سبق وتغلب على الجزائر، وحقق نتائج إيجابية أمام الكاميرون وغانا”.

وتابع:

“لم نستطع إيجاد الحلول المناسبة في الملعب، وبنين لعب باستراتيجية معينة، ومنتخب المغرب حاول تفادي المخاطرة ولم ينجح في استغلال الفرص التي سنحت له في المباراة”.

هذا وأعلن رينار أنه يتحمل مسؤولية الخسارة وخروج المغرب من البطولة بعد الإخفاق في لقاء بنين، مؤكداً أن فريقه واجه صعوبات مع الفرق التي تتمركز في وسط ملعبها.

