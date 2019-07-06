وفاة الفارس محمد الصغير

ودع الوسط الرياضي الليبي الفارس الدولي محمد الصغير عن عمر يناهز السبعين عاما بعد وعكة صحية ألمت به الفترة الماضية واستدعت نقله إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج من مرض السرطان .

وكان محمد الصغير قد توجه من ليبيا إلى تونس في رحلة علاج قصيرة قبل السفر إلى مصر واستكمال المرحلة الأخيرة مع المرض الذي لم يمهله طويلا .

وسبق للفارس الليبي محمد الصغير أن مثل ليبيا في العديد من المحافل العربية والدولية حيث توج بالعديد من البطولات الخارجية حيث بدأ سباقات الفروسية عام 1972 وتخصص بقفز الحواجز بعدها بعامين.

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