وفاة الفارس الليبي محمد الصغير

طرابلس-العنوان

ودعت الأوساط الرياضية الليبية فجر اليوم السبت فارس القفز الدولي محمد الصغير أحد رموز الفروسية الليبية بعد صراع مع مرض السرطان لم يمهله طويلا.

وكان محمد الصغير قد توجه من ليبيا إلى تونس في رحلة علاج قصيرة قبل السفر إلى مصر واستكمال المرحلة الأخيرة مع المرض.

وسبق للفارس الليبي محمد الصغير أن مثل ليبيا في العديد من المحافل العربية والدولية حيث توج بالعديد من البطولات الخارجية وشارك في العديد من المحافل العربية والدولية، حيث بدأ سباقات الفروسية عام 1972 وتخصص بقفز الحواجز بعدها بعامين.

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