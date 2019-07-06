عاجل .. رحيل الفارس الدولي الليبي محمد الصغير

طرابلس 06 يوليو 2019 (وال)- تلقى الوسط الرياضي الليبي فجر اليوم السبت، خبر رحيل فارس القفز الدولي محمد الصغير، أحد رموز الفروسية الليبية، بعد صراع مع مرض السرطان لم يمهله طويلا.

هذا وكان الفارس الراحل محمد الصغير قد عاد يوم الأربعاء الماضي، من رحلة علاجية قصيرة من مصر وقبلها في تونس، قبل أن يودع محبيه وعشاق لعبة الفروسية.

وسيدفن الراحل عصر اليوم السبت في مسقط رأسه بمدينة العجيلات غربي طرابلس، بعد رحلة رياضية كبيرة كان فيها أحد الأسماء اللامعة في هذه الرياضة طيلة 40 عامًا.

وكان الفارس محمد الصغير قد فرّح كل الليبيين وجمهوره طيلة مشواره المتألق، رافعًا راية البلاد في كل المحافل الدولية، ووفاة السفير الليبي الذي شرّف الراية الوطنية، واسم وطنه العربي وبلده ليبيا في العالم أجمع. (وال- طرابلس) ر ت

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