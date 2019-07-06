صدام مرتقب بين نيجيريا والكاميرون

مواجهة بشكل نهائي مبكر بين نيجيريا والكاميرون على ملعب الإسكندرية وهذه المرة في ثمن نهائي أمم أفريقيا فالمنتخبان اللذان يعدان من أقوى منتخبات القارة السمراء تأهلا إلى هذا الدور بعد احتلالهما المركز الثاني ضمن مجموعتيهما .

نيجيريا جاءت وصيفة لمدغشقر مفاجأة المجموعة الثانية بعد سقوطها بهدفين لتبدأ الشكوك من قبل متابعي النسور لمواصلة المشوار في البطولة الأفريقية، أما الكاميرون حاملة اللقب فجاءت في المركز الثاني خلف غانا ضمن المجموعة السادسة بعدما حاولت افتكاك الصدارة في الجولة الأخيرة لولا التعادل أمام بنين فالمدرب كلارنس سيدورف سيسعى لوضع أفضل تشكيلة ممكنة لتخطي نيجيريا كون التاريخ يرجح كفة الكاميرون بمواجهة المنتخبين في الكان حيث تمكنت الأسود غير المروضة من الفوز في ثلاث مباريات في الكان.

ولا تقل مباراة مصر مع جنوب أفريقيا أهمية عن الأولى بملعب القاهرة الدولي حيث تعد مواجهة في قمة الإثارة وسط قلق من الجمهور المصري وذلك بعد عدم الرضا عن مستوى الفراعنة رغم التأهل بالعلامة الكاملة من المجموعة الأولى ودون التسجيل في مرماهم.

الفراعنة سيكرسون جهودهم لتخطي البافانا بافانا المتأهلة من المجموعة الرابعة في المركز الثالث متأخرة عن المغرب وكوت ديفوار حيث ستتسلط الأضواء على النجم محمد صلاح صاحب هدفين في هذه النسخة من الكان .

وستفتح المواجهة الطريق أمام صاحبة الأرض لتكملة مشوار الوصول إلى التتويج باللقب الثامن في تاريخها في أمم أفريقيا.

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