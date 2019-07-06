سند الورفلي يقترب من تكرار تجربة الرجاء

بعد تأكيد 218 فشل المفاوضات بين المدافع الدولي سند الورفلي والترجي الرياضي التونسي أكدت مصادر صحافية أن سند بات قريبا من تجديد إعارته لفريق الرجاء البيضاوي.

وأكدت المصادر ذاتها أن الورفلي موجود حاليا في المغرب وأنه بات قريبا من تكرار تجربة الرجاء لموسم آخر على سبيل الإعارة بعد أن طلب المدرب الفرنسي كارتيرون من إدارة الفريق المغربي تجديد الثقة في الورفلي بعد الموسم المميز الذي قدمه الدولي الليبي رفقة بطل الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المدير الرياضي للترجي رياض بنور قد أكد إن الإدارة أبدت رغبتها بالتعاقد مع مدافع الأهلي طرابلس لكن المفاوضات فشلت في مراحلها الأخيرة بسبب قيمة العقد المبالغ فيها التي طلبها اللاعب.

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