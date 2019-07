المنتخب السنغالي يحجز مقعده في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية

قام المنتخب السنغالي بحجز مقعده في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمس الجمعة، بفوزه على نظيره الأوغندي بنتيجة 1-0، في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

حيث سجل ساديو ماني هدف السنغال الوحيد في الدقيقة 15 قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58.

هذا وسيواجه المنتخب السنغالي في دور الثمانية، نظيره منتخب بنين الذي فاز بدوره على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 .

وكان المنتخب السنغالي قد صعد إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب الجزائري صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما صعد المنتخب الأوغندي بعد أن احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف منتخب مصر المتصدر برصيد 9 نقاط.

