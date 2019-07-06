اخبار الرياضة

دجوكوفيتش يواصل مشواره الناجح في ويمبلدون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش عروضه القوية في بطولة ويمبلدون بفوزه على البولندي الشاب هوبرت هوركاش بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة ليتأهل لدور الستة عشر من البطولة.

وتغلب دجوكوفيتش في المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل خمسة لكنه خسر في المجموعة الثانية بسبعة لستة قبل أن يتجاوز منافسه البولندي الشاب في المجموعة الثالثة بستة أشواط لشوط واحد وينهي المجموعة الثالثة بستة مقابل أربعة ليضمن تأهله لثمن نهائي البطولة .

ويواصل دجوكوفيتش مسيرته في ثالث البطولات الأربع الكبرى حيث حقق التألق للمرة الثانية عشر في مسيرته الاحترافية بملاعب التنس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك