دجوكوفيتش يواصل مشواره الناجح في ويمبلدون

واصل المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش عروضه القوية في بطولة ويمبلدون بفوزه على البولندي الشاب هوبرت هوركاش بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة ليتأهل لدور الستة عشر من البطولة.

وتغلب دجوكوفيتش في المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل خمسة لكنه خسر في المجموعة الثانية بسبعة لستة قبل أن يتجاوز منافسه البولندي الشاب في المجموعة الثالثة بستة أشواط لشوط واحد وينهي المجموعة الثالثة بستة مقابل أربعة ليضمن تأهله لثمن نهائي البطولة .

ويواصل دجوكوفيتش مسيرته في ثالث البطولات الأربع الكبرى حيث حقق التألق للمرة الثانية عشر في مسيرته الاحترافية بملاعب التنس.

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