اخبار الرياضة

إقبال كبير على رياضة الكاراتيه في بني وليد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رغم قلة الإمكانات وانعدام البنية التحتية ودمار المبنى بسبب الحروب التي مرت على مدينة بني وليد، فإن مدرسة الكاراتيه تشهد خلال عطلة فصل الصيف إقبالا واسعا من قبل الأطفال المهتمين بهذه اللعبة .

حيث وصل عدد المنتسبين في المدرسة إلى أكثر من خمسين رياضيا من عمر الخمس سنوات إلى أربعة عشر عاما يخضعون إلى تمارين أساسية في الكاراتيه ومقسمين إلى أربعة أقسام يتعلمون من خلالها أساسيات اللعبة.

مدرسة بني وليد تأسست عام ألفين واثنين وكان عدد الرياضيين يقارب في ذلك الوقت مئة وستين رياضيا، وكانت تتحصل على التراتيب الأولى محليا وعربيا ، وتأمل اليوم أن يعود أبناؤها مجددا لمنصات التتويج الموسم المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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