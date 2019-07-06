اخبار الرياضة

جوف تواصل مفاجآتها في ويمبلدون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهلت الواعدة الأميركية كوري جوف إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون بعدما تغلبت على السلوفينية بولونا هرتسوغ بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

ورغم تأخرها في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة عادت اليافعة الأمريكية إلى الفوز بالمجموعة الثانية بصعوبة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة لتعود وتفوز في المجموعة الثالثة بسبعة أشواط مقابل خمسة ضامنة مكانا في الدور الرابع من البطولة.

وكانت جوف صاحبة الخمسة عشر عاما قد لفتت أنظار العالم بعدما أطاحت بالبطلة السابقة الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز من الدور الأول قبل أن تكمل مشوار ثالث بطولات الغراند سلام .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك