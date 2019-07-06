جوف تواصل مفاجآتها في ويمبلدون

تأهلت الواعدة الأميركية كوري جوف إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون بعدما تغلبت على السلوفينية بولونا هرتسوغ بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

ورغم تأخرها في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة عادت اليافعة الأمريكية إلى الفوز بالمجموعة الثانية بصعوبة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة لتعود وتفوز في المجموعة الثالثة بسبعة أشواط مقابل خمسة ضامنة مكانا في الدور الرابع من البطولة.

وكانت جوف صاحبة الخمسة عشر عاما قد لفتت أنظار العالم بعدما أطاحت بالبطلة السابقة الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز من الدور الأول قبل أن تكمل مشوار ثالث بطولات الغراند سلام .

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