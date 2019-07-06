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السيلسياو يخوض مرانه الثاني تحضيراً للنهائي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاض المنتخب البرازيلي مرانه استعدادا لخوض المباراة النهائية لكوبا أميركا أمام منتخب البيرو بملعب ماراكانا بمشاركة جل اللاعبين باستثناء المهاجم ويليان والذي تعرض للإصابة.

وشارك في المران كل من الحارس أليسون إضافة إلى لاعب الوسط فيرناندينو والمدافع ماركينيوس والظهير الأيسر فيليبي لويس بعد تعافيهم من الإصابة عقب مباراة نصف النهائي أمام الأرجنتين والحصة التدريبية الأخيرة قبل خوضهم النهائي أمام البيرو .

وكان اللاعب ويليان قد تعرض لإصابة في ساقه اليمنى ستحول دون مشاركته في النهائي حيث يخضع اللاعب للعلاج بهدف التعافي من الإصابة التي ستبعده لعدة أيام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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