ويليامز تصل طبرق لعقد اجتماع مع المجلس التسييري

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت منذ قليل إلى مدينة طبرق نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، وكان في استقبالها أعضاء المجلس التسييري وعدد من النشطاء .

وأبدي عدد من النشطاء استغرابهم من هذه الزيارة المتأخرة للمنطقة الشرقية بعد عدة شهور من زيارات متكررة لعدد من المناطق والمدن في المنطقة الغربية .

ويليامز أثناء وصولها لم تفصح للإعلام عن سبب الزيارة، ولكت قالت إنها ستعقد غدًا الأحد اجتماع هام مع المجلس التسييري لبلدية طبرق بمقر البلدية .

يشار أن ستيفاني ويلمز قد زارت اليومين الماضيين بلديات بنغازي شحات والبيضاء ودرنة وعقدت عدد من الاجتماعات مع عمداء البلديات وناقشت المشاكل والعراقيل التي تواجه البلديات والأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد .

يشار إلى أن ويليامز قالت خلال زيارتها لمدينة بنغازي إن البعثة تبذل جهودا حثيثة لإحياء العملية السياسية وتغليب المسار السلمي.

وقالت البعثة بصفحتها الرسمية في “تويتر”، إن ويليامز استمعت إلى رؤى الناشطين حول الأزمة وسبل إعادة الثقة بين الليبيين.

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