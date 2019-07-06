الكاميرون لم تفز على نيجيريا منذ 1991 العقدة تستمر

ودع منتخب الكاميرون (حامل اللقب) منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، عقب الخسارة أمام نظيره النيجيري بثلاثة أهداف مقابل بهدفين في المباراة المثيرة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية في دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2019.

و بتلك النتيجة سيواجه منتخب نيجيرياـ الفائز من مواجهة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في الدور ربع النهائي من البطولة، في اللقاء المقرر له يوم الأربعاء المقبل.

و تواجه الكاميرون عقدة أمام المنتخب النيجيري حيث لم تستطيع الفوز منذ عام 1991تحديداً في دورة الألعاب الإفريقية بنصف النهائي عندما فازت بهدف نظيف، و في كاس أمم إفريقيا 2000، فازت الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية 4/3 و لكن تحسب المباراة بالتعادل حسب قوانين الفيفا.

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