الكاف يوافق على تغيير قميص تونس أمام غانا

أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي لكرة القدم عن موافقة الاتحاد الأفريقي “الكاف” لطلبه بتغيير قميص نسور قرطاج للأحمر بدلا من الأبيض خلال مباراتها القادمة أمام غانا بعد غد الاثنين في تمام التاسعة مساء بإستاد الإسماعيلية.

وتأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2019، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بعد تعادله في مواجهاته الثلاث أمام مالي وأنجولا بنتيجة 1 – 1 وموريتانيا بدون أهداف.

وكان المنتخب التونسي قد ظهر بالقميص الأبيض خلال ثلاث مباريات خاضهم في المجموعة الخامسة بإستاد السويس حقق فيها التعادل وصعد بالمركز الثاني بثلاث نقاط فيما صعدت غانا بالمركز الأول عن المجموعة الخامسة بخمس نقاط.

وعلى الرغم من تأهل منتخب تونس لدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، إلا أن تعادل “نسور قرطاج” مع موريتانيا في المباراة التي جمعتهما بملعب “السويس”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات فجر “بركان الغضب” لدى الصحافة والجماهير التونسية.

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