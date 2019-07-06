الكاف يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة تونس وغانا

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حكما من جنوب أفريقيا لإدارة مبارة المنتخب التونسي ونظيره الغاني لحساب الدور 16 والتي سيحتضها ملعب الأسماعلية ضمن نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

وسيدير اللقاء حكم الساحة “فيتكو غوميز”، وسيكون إلى جانبه كمساعد أول مواطنه “زاكيلي سيويلا”، و”سورو فاستوني” من الليسوتو مساعدا ثانيا، و “جون جاك ندالا” من الكونغو الديمقراطية حكما رابعا.

وسيخوض نسور قرطاج المواجهة بالقميص الأحمر بعد أن طلبت الجامعة التونسية لكرة القدم ذلك من الكاف الذي لم يكن لديه أي مانع.

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