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الكاف يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة تونس وغانا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حكما من جنوب أفريقيا لإدارة مبارة المنتخب التونسي ونظيره الغاني لحساب الدور 16 والتي سيحتضها ملعب الأسماعلية ضمن نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

وسيدير اللقاء حكم الساحة “فيتكو غوميز”، وسيكون إلى جانبه كمساعد أول مواطنه “زاكيلي سيويلا”، و”سورو فاستوني” من الليسوتو مساعدا ثانيا، و “جون جاك ندالا” من الكونغو الديمقراطية حكما رابعا.

وسيخوض نسور قرطاج المواجهة بالقميص الأحمر بعد أن طلبت الجامعة التونسية لكرة القدم ذلك من الكاف الذي لم يكن لديه أي مانع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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