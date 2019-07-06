طرد ميسي ولاعب تشيلي بعد مشاجرة في موقعة كوبا أمريكا

تعرض أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي للطرد المباشر من مباراة منتخب بلاده ضد تشيلي، المقامة حاليا على ملعب “أرينا كورينثيانز” في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا 2019.

وجاء الطرد في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول بعد مشاجرة بينه وبين جاري ميديل لاعب منتخب تشيلي بعد كرة مشتركة، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الثنائي.

وكان منتخب التانجو قد خسر أمام البرازيل 2-0 في الدور قبل النهائي، فيما تلقى منتخب تشيلي خسارة كبيرة أمام بيرو بثلاثية.

وخسر منتخب راقصي التانجو بطولة كوبا أمريكا من نصف النهائي بخسارة أمام المنتخب البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء على ملعب مينيراو، أما عن مشوار الفريق في البطولة بداية من دور المجموعات.

واستطاع زملاء ليونيل ميسي حصد أربع نقاط من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب العنابي في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد.

ونافس منتخب تشيلي في المجموعة الثالثة رفقة ثلاث منتخبات من أصحاب الأداء الرائع وهم، أوروجواي، اليابان، الإكوادور، واستطاع الفريق أن يتأهل ثاني مجموعة، بعد أن حصد 6 نقاط جمعها من خلال الفوز على الساموراي والإكوادور، وخسارة أمام منتخب أوروجواي.

والتقى منتخب تشيلي مع منتخب كولومبيا في ربع النهائي وحقق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، وفي نصف النهائي اصطدم بمنتخب بيرو لكن تلقى خسارة كبيرة بثلاثية نظيفة.

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