مدرسة الكاراتيه في بني وليد تشهد إقبالا لافتا

رغم قلة الإمكانيات وانعدام البنية التحتية ودمار المبنى بسبب الحروب التي مرت بالمدينة، إلا أن مدرسة الكاراتيه بني وليد تشهد خلال عطلة فصل الصيف إقبالا واسعـا من قبل الأطفال المهتمين بهذه اللعبة.

ووصل عدد المنتسبين إلى أكثر من 50 رياضيا من عمر 5 إلى 14 سنة، مقسمين إلى أربعة أقسام يتعلمون من خلالها أساسيات اللعبة وتقوية أجسادهم وإكسابهم الخبرة اللازمة في رياضة الدفاع عن النفس .

ويعتبر هذا الجهد ليس غريبا على مدرسة بني وليد التي تأسست سنة 2002 وكان عدد الرياضيين بذلك الوقت 160 رياضيا، وكانت تتحصل على التراتيب الأولى محليا وعربيا.

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