رسمياً .. باريس سان جيرمان يتعاقد مع حارس تشيلسي السابق

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي عن التعاقد مع مارسين بولكا حارس تشيلسي الإنجليزي السابق في صفقة انتقال حر.

ووقع البولندي الشاب على عقد يمتد لعامين مع نادي العاصمة الفرنسية، يبقيه في ملعب حديقة الأمراء حتى يونيو 2021.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في موطنه، وبالتحديد دافع عن ألوان نادي إسكولا فارسوفيا، قبل أن ينتقل إلى صفوف النادي اللندني في صيف 2016، وخلال فترته في إنجلترا، نجح في الفوز ببطولتين للتشامبيونشيب 2017 و2018 مع فريق تشيلسي تحت 18 عاماً.

كما شارك اللاعب في دوري يويفا للشباب مع فريق تحت 19 عاماً خلال موسم 2017-2018 وتمكن من الوصول إلى نهائي المسابقة الأوروبية.

وأعلن النادي الباريسي عن صفقة انضمام بولكا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، وصرح متحدث باسم النادي قائلاً “النادي يرحب بمارسين ويتمنى له كل النجاح كلاعب في باريس سان جيرمان”.

وتحدث اللاعب عقب توقيعه على العقد الجديد مع باريس قائلاً “أنا سعيد حقاً ويشرفني الانضمام إلى بي إس جي اليوم”.

وأضاف “ليس هذا النادي فقط مرجعاً في فرنسا وأوروبا، ولكنه معروف أيضاً بالسماح للعديد من اللاعبين الشباب بإظهار إمكانياتهم في السنوات الأخيرة”.

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