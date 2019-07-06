أتلتيكو مدريد يتوعد جريزمان بعد إعلانه العصيان !

توعد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لاعبه أنطوان جريزمان بفرض عقوبة مالية عليه في حال نفذ مخططه بالتغيب عن تدريبات الفريق يوم الأحد.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد ذكرت منذ قليل أن اللاعب الدولي الفرنسي أخبر نادي العاصمة الإسبانية أنه لن يحضر تدريب الغد، حيث أنه سبق وأعلن رحيله عن الروخي بلانكوس بنهاية الموسم الماضي.

وينتظر جريزو حسم برشلونة الإسباني لصفقة التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن تعقدت الأمور بعد أن رفض الأتلتي مطلب البرسا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، 120 مليون يورو، على أقساط !.

أتلتيكو يرى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً لا يزال مرتبطاً بعقد معه، وبالتالي مع بداية فترة التحضير للموسم الجديد، ينبغي أن يكون اللاعب الأعسر متواجداً تحت إمرة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، ولكن اللاعب أعلن العصيان وعدم الانضمام إلى تدريبات فريقه !.

صحيفة ماركا ذكرت أن رد أتلتيكو على هذا الأمر هو أنه توعد اللاعب بتطبيق اللائحة الداخلية وفرض العقوبة المناسبة التي توازي فعله وهي الغرامة المالية.

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