عقب العبث بها من قبل الجماعات الإرهابية .. بلدية بنغازي تشرع في ترميم منارة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم السبت، بدء أعمال ترميم منارة المدينة، قائلة إن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة.

وأضافت البلدية بصفحتها في “فيسبوك”، أن إعادة ترميم المنارة سيكون وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في ترميم المباني التاريخية.

وأشارت البلدية إلى أن المشروع يأتي تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، ويُعد ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وكانت البلدية أكدت الشهر الماضي أنها ستحافظ على ذاكرة المدينة التاريخية التي ترجع إلى قبل التاريخ الميلادي، وقالت إنها ستعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على معالم المدينة التاريخية.

وبيّنت بذلك الوقت أنها تعتزم ترميم منارة بنغازي التي تُعد رمزًا للمدينة، والكاتدرائية الشهيرة وقبتيها والملاحق في أطرافها.

وكانت تحريات القوات الخاصة قد عثرت على مقبرة جماعية داخل المنارة تضم عشرات من عناصر مايسمي “داعش” الإرهابي .

يذكر أن هذه المقبرة الجماعية ليست الأولى التي يعثر عليها الجيش الليبي بمناطق وأحياء مدينة بنغازي التي كانت تقع في نطاق العمليات العسكرية والمواجهات المسلحة مع التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر منارة بنغازي المقامة بالقرب من ساحل البحر المتوسط من أبرز مظاهر العهد الإيطالي في مدينة بنغازي، فهي مقامة في مركز المدينة الحديثة وفوق مدينة برنيق الإغريقية القديمة، وبالقرب من ضريح الوليين الصالحين سيدي غازي وسيدي خريبيش.

يبلغ ارتفاع منارة بنغازي 41 متر، وتضئ بضوء أبيض وبشكل دائري كل ثلاث ثواني ويوج خزان للمياه في أعلى مصباح المنارة والموجود في الطابقين العلويين. ويمكن مشاهدة ضوئها من على مسافة 17 ميل بحري.

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