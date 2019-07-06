نيجيريا تطيح بالكاميرون وتعبر للربع النهائي

لفظ الدور الثمن النهائي لنهائيات الأمم الأفريقية مصر 2019 صاحب اللقب “الكاميرون”، حيث عرفت نيجيريا كيف تصطاد “أسود التيرانغا” بعد ملحمة انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبدأت المواجهة بجس النبض خاصة من جانب المدير الفني للكاميرون كلارانس سيدورف الذي فضّل انتهاج الدفاع كوسيلة لغلق المساحات وتكبيل الخصم، لكن هذه الخطة التكتيكية البحتة لم تجدي نفعا مع النيجيريين الذين عرفوا كيف يحررون لاعبي الأروقة وبنزعة هجومية بحتة ينقض النسر الأخضر أوديون إيجالو على الشباك ليحرز الهدف الأول في الدقيقة 19.

لم يبق حامل اللقب مكتوف الأيدي وحاول بكل قوة تمزيق شباك نيجيريا وكان له ذلك في الدقيقة 41 عن طريق ستيفان باهوكين، ولم يستطع زميله كلينتون موا نجي الانتظار أكثر من ثلاثة دقائق ليثني الحصيلة ويرفع غلة منتخبه ليطلق الحكم البوتسواني صافرة النهاية على الشوط الأول.

الفترة الثانية التي تعرف بأنها للمدربين ألقى كل واحد ما في جعبته لكن ما بدر من الألماني رور من قراءة للشوط جاء بالنتيجة المطلوبة وسجل النسور الخضر الهدف الثاني في الدقيقة 64 بواسطة إيغالو ثم في الدقيقة 66 بواسطة وأليكس إيوبي.

ليخرج صاحب لقب النسخة الماضية مفسحا المجال لنيجيريا كي تصعد للربع النهائي وتواصل الحلم بلقب آخر يضاف الى خزائنها.

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