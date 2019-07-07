أبو ريدة يستقيل ويقيل الجهاز الفني للمنتخب المصري

أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد داعياً أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم أيضاً، عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر.

وقال أبو ريدة –حسب ما أوردته صحيفة الأهرام – إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شئ تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على أكمل وجه.

كما أكد أبو ريدة أن الجهاز الفني والإداري للفريق مقال بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه –حسب وصفه.

وأوضح أبو ريدة أنه من واقع المسؤولية الوطنية، فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها، لأن النجاح في التنظيم من البداية، كان هدفا يسعى الجميع لتحقيقه من أجل سمعة بلاده – حسب تعبيره.

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