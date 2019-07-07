نجوم صرمان بطلا لكأس ليبيا للكرة المصغرة

تحصل فريق نجوم صرمان على لقب بطولة كأس ليبيا للكرة المصغرة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على السد كعام بركلات الترجيح وبنتيجة أربعة مقابل ثلاثة.

وعلى ملعب النوفليين في طرابلس وبحضور رئيس اتحاد المصغرة حسين طويلب وبقيادة طاقم تحكيمي يتقدمه عبد الرحيم بوقرين اكتملت المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي آلت لمصلحة نجوم صرمان في النسخة الثانية من هذه البطولة.

وتحصد بطولة أفريقيا للكرة المصغرة نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة خاصة بعد تنظيم ليبيا لبطولة أفريقيا وحصول فريق التحدي طمينة على لقب بطولة أفريقيا للأندية التي أقيمت الأيام الماضية بتونس.

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