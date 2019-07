ميسي يدخل في شجار عنيف ويرفض استلام الميدالية البرونزية

رفض قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الخروج من غرفة ملابس الفريق خلال تسلم ميداليات المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا عقب الفوز على تشيلي 2-1، في المباراة التي جمعتهما، السبت.

ولم يظهر ميسي مع زملائه خلال استلام ميداليات المركز الثالث.

وتلقى ليونيل ميسي البطاقة الحمراء في المباراة، في الدقيقة 37، بعدما دخل في اشتباك عنيف مع غاري ميدال كابتن منتخب تشيلي، ليقوم حكم اللقاء بطردهما معا، وليكمل الفريقين المواجهة بعشرة لاعبين.

وأعرب ميسي عن امتعاضه واحتجاجه على قرار حكم اللقاء، وذلك من خلال بقائه في غرفة الملابس وحيدا أثناء حصول لاعبي الأرجنتين على الميداليات البرونزية.

وقال ميسي عقب المباراة عن الطرد:

“كان من الممكن أن ينتهي الأمر ببطاقة صفراء للاعبين، لكن مهلا، قد يكون ما قلته في المباراة الماضية له تأثير، المهم أن الفريق أنهى البطولة بشكل جيد”.

وأضاف:

“ما حدث في هذه البطولة قلة احترام، لا أريد أن أكون جزءا منه، كان يمكن للحكم مراجعة لقطة الطرد ولكنه لم يرجع للفيديو”.

