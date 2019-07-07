السويديات يظفرن ببرونزية مونديال السيدات

استطاعت السويد حصد الميدالية البرونزية بفوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أليانز ريفيير بمدينة نيس الفرنسية في مواجهة تحديد المركز الثالث ضمن كأس العالم للسيدات .

وجاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الأول حيث افتتحت السويديات التسجيل في الدقيقة الحادية عشرة عن طريق كوسوفاري أسلاني بتسديدة سكنت شباك الإنجليزيات بعد خطأ في إبعاد الكرة من الدفاع ، واصلتْ سيدات السويد سيطرتهن على الشوط الأول لتسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين بواسطة صوفيا ياكوبسون بطريقة رائعة في الجهة اليسرى بعد مجهود فردي .

وحاولت الإنجليزيات الوصول وتقليص الفارق ليستطعْن التسجيل في الدقيقة الحادية والثلاثين بعدما تلاعبن بمدافعات السويديات لينتهي الشوط الأول بتقدم للسويديات .

ولم يشهدْ الشوط الثاني تغيرا في النتيجة رغم فرص إنجلترا لتنتهي المباراة بفوز مستحق للسويديات لتحتل المركز الثالث في المونديال بعد نسخ ألف وتسعمائة وواحد وتسعين وألفين وأحد عشر أما الإنجليزيات فحصدن المرتبة الرابعة بعدما وصلن للمربع الذهبي للمرة الثانية في التاريخ.

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