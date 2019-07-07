خروج مخيب للفراعنة من الكان

تواصلت المفاجآت في أمم أفريقيا بعد خروج المنتخب المصري مستضيف البطولة من ثمن النهائي بعدما أطاح به منتخب جنوب أفريقيا من النسخة الثانية والثلاثين وسط تواجد أكثر من سبعين ألف متفرج بملعب القاهرة الدولي .

وشهدت المباراة سيطرة نسبية لمصر لكن بفرص أخطر للبافانا بافانا في الشوط الأول أبرزها من ضربة حرة مباشرة استطاع الحارس الشناوي صدها بكل اقتدار، وقاد النجم محمد صلاح هجمة مرتدة ليمررها لتريزيغيه لكنه وضعها بين يدي حارس جنوب أفريقيا ، لتحاول البافانا بافانا من جديد وسلاح التصويب من بعيد كان الحل لكتيبة المدرب باكستر .

في الشوط الثاني كرر صلاح تمريراته لتريزيغيه ، لكنه لم يستطع زيارة مرمى جنوب أفريقيا حيث حافظ منتخب الأولاد على تنظيمه الدفاعي وسط تشتت من الفراعنة .

ولم تكشف المباراة كل ما لديها إلا في الدقائق الخمس الأخيرة بعدما سجل ثيمبينوكسي لورش هدف المباراة الوحيد بعد هجمة مرتدة أظهرت هشاشة دفاع الفراعنة والأداء الباهت لأكثر منتخب توج بالكان عبر التاريخ ، لتتواصل مفاجآت البطولة بسقوط عربي جديد بعد إقصاء أسود الأطلس أمام بنين.

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