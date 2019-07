نادي ميلان الإيطالي يُعلن تعاقده رسمياً مع أحد أبرز لاعبي ريال مدريد

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي أمس السبت، أن ميلان الإيطالي تعاقد بشكل نهائي مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب الفريق الملكي.

حيث وثق ميلان عقد اللاعب الفرنسي في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الجمعة.

وأشارت تقارير إلى أن قيمة انتقال هيرنانديز إلى ميلان بلغت 20 مليون يورو، ولا يوجد في عقد اللاعب أي بند يسمح لريال مدريد بإعادة الشراء مستقبلاً.

ووصل هيرنانديز إلى مدينة ميلان في بداية هذا الأسبوع، واجتاز الفحص الطبي بنجاح.

وخرج هيرنانديز من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد، خاصة بعد تجديد الثقة في البرازيلي مارسيلو، والتعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي.

