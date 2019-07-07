المروج يتفوق على المختار طبرق وديا

تفوق فريق المروج لكرة القدم لأول مرة على حساب فريق المختار طبرق بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بملعب نادي المروج.

وجاءت أهداف فريق المروج الثلاثة بواسطة خليفة الهادي الذي سجل 2 منها بينما جاء الثالث من الساعدي حلقة ليواصل المروج تحضيراته لتصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويطمح المروج لاقتلاع ورقة التأهل للممتاز لكي يحقق حلم جمهوره بعد سنوات من الابتعاد عن مكانه الطبيعي بين أندية النخبة حيث قامت إدارة كرة القدم بالنادي مؤخراً بإبرام عديد التعاقدات التي تخدم مصلحة النادي.

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