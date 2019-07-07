الأخضر يستضيف دورة مدربي الملاكمة

يستضيف نادي الأخضر بالتعاون مع الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر للملاكمة دورة لمدربي وحكام اللعبة اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع بمشاركة أندية الأخضر المستضيف والمروج والصقور والهلال وحطين التميمي ونسور مرتوبة وبدر جغبوب وفريق رعد.

وقسمت الدورة لمجموعة من الدرجات ومنها الدرجةc للحكام والدرجة dوc للمدربين ضمن مساعي الاتحادات الفرعية لتطوير اللعبة التي أصبحت في تقدم مستمر خاصة بعد النجاحات المستمرة التي حققها الملاكم الليبي مالك الزناد في الفترات الماضية ومشاركة منتخب الملاكمة بالبطولة العربية التي احتضنتها السودان.

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