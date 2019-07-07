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الأخضر يستضيف دورة مدربي الملاكمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستضيف نادي الأخضر بالتعاون مع الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر للملاكمة دورة لمدربي وحكام اللعبة اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع بمشاركة أندية الأخضر المستضيف والمروج والصقور والهلال وحطين التميمي ونسور مرتوبة وبدر جغبوب وفريق رعد.

وقسمت الدورة لمجموعة من الدرجات ومنها الدرجةc للحكام والدرجة dوc للمدربين ضمن مساعي الاتحادات الفرعية لتطوير اللعبة التي أصبحت في تقدم مستمر خاصة بعد النجاحات المستمرة التي حققها الملاكم الليبي مالك الزناد في الفترات الماضية ومشاركة منتخب الملاكمة بالبطولة العربية التي احتضنتها السودان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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