بسبب الكحول.. لاعب إنجليزي مشهور يفقد وعيه على شاطئ البحر

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن مجموعة من الصور تظهر نجم نادي ​توتنهام​ والمنتخب الإنجليزي ​ديلي ألي​ فاقداً وعيه على شاطئ البحر، أثناء إجازته على جزيرة ميكونوس اليونانية.

وذكرت الصحف البريطانية أن صديقة النجم الإنجليزي روبي ماي البالغة 25 عاماً والتي كانت برفقته، طلبت من شابين على الشاطئ مساعدتها لنقل ألي صاحب الـ23 عاماً إلى الفندق.

وفقد ألي وعيه نتيجة الكمية الكبيرة من الكحول التي احتساها خلال احتفاله بعيد ميلاد صديقته الـ25.

