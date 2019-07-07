الجزائر في رحلة تفادي المفاجأت أمام غينيا

أفريقيا والمفاجآت عنها ليست بغريبة.. في أول يومين في الأدوار الإقصائية ودعت المنتخبات العربية المغرب ومصر البطولة بشكل غريب وغير مستغرب باعتبار أن كرة القدم لا تعترف بالمسلمات وليست علما ثابتا.

واليوم تصوب الأنظار نحو الجزائر وما ستقدمه في مهمة غينيا المحفوفة بالمخاطر والمطبات التي قد يقع فيها لاعبو الجزائر.

المواجهة ستقام في استاد الدفاع الجوي ومن تحصل على صدارة دور المجموعات خرج على يد المنتخبات التي تأهلت كأفضل الثوالث ما يعني أن التركيز وحسم المباراة منذ البداية يجب أن يكون حكرا على لاعبي الجزائر.

مدغشقر إحدى المفاجآت السارة ببطولة أمم أفريقيا هي الأخرى لن تكون بعيدة عن التعثر في محطة جمهورية الكونغو التي ظهرت بوجه شاحب في المجموعات وأنقذتها نتيجتها الكبيرة بفوزها على زمبابوي في الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول لفرق المجموعة الأولى.

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