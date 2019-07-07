نادي القادسية بحلة جديدة

بخطى ثابتة تتواصل أعمال التطوير والبناء داخل أسوار نادي القادسية بني وليد، حيث شملت هذه الأعمال عمليات بناء ملعب كرة قدم بالعشب الطبيعي وإعادة تعشيب ملعبي كرة القدم الخماسية، بالإضافة إلى حفر بئر خاصة بالنادي وعمليات التجميل والتطوير لمرافق وساحات النادي والتي تمت من خلالها إعادة الإنارة للأعمدة وتعشيب العديد من المسطحات الخضراء، وإنشاء ملاه مصغرة خاصة بالأطفال.

وقد وصلت نسبة الإنجاز بهذه الأعمال لـ 80% وتشرف على تنفذها شركة الطوابق العالمية، كما سيتم تسليمها خلال الأشهر القادمة.

وتسعى إدارة النادي لتذليل كافة الصعوبات وتوفير جميع الإمكانات للرياضيين داخل النادي من أجل المحافظة على مكانة النادي والارتقاء بها.

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