نهائي مرتقب في مونديال السيدات

تحتضن مدينة ليون نهائي النسخة الثامنة من كأس العالم للسيدات بين منتخبي الولايات المتحدة الأميريكية ومنتخب هولندا.

وسيصطدم حلم الأميركيات في الدفاع عن اللقب وتعزيز رقمهم القياسي لعدد مرات التتويج بالمونديال بطموحات نظيراتهن الهولنديات في اختبار صعب لبطلات أوروبا .

ويُعتبر الفوز على حاملة اللقب أهم أهداف هولندا التي تخوض غمار مونديال السيدات للمرة الثانية فقط لكن جيلها الذهبي الحالي يمكنه التتويج بالبطولة الأغلى بعدما فجرت المفاجأة على أرضها بحصد كأس الأمم الأوروبية قبل عامين.

وتعول أميركا على نجمتها المتألقة في البطولة الحالية أليكس مورجان هدافة المونديال برصيد ستة أهداف إضافة إلى ميغان رابينو صاحبة الخمسة أهداف فيما ستدخل هولندا باعتمادها على نجمتيها فيفيان ميديما وليكي مارتينز.

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