السيليساو تواجه البيرو في نهائي الماراكانا

يحتضن ملعب ماراكانا التاريخي نهائي كوبا أميركا والذي سيجمع بين البرازيل مستضيفة البطولة ومنتخب البيرو مفاجأة النسخة الحالية فالبرازيل تريد تثبيت قاعدة التتويج باللقب في كل مرة استضافت فيها البطولة.

وستسعى البرازيل للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخها والأمر قد يصبح أسهل بعدما حققت فوزا كبيرا على البيرو في دور المجموعات بخماسية نظيفة فيما كان طريقها في باقي أدوار البطولة ميسرا بفوزها في كل المباريات دون تلقي أي هدف.

وتأمل البيرو بقيادة مدربها الأرجنتيني ريكاردو غاريكا مفاجأة أصحاب الأرض وحصد اللقب الثالث في تاريخها بعد أعوام ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين وألف وتسعمائة وخمسة وسبعين

وسيكون مفتاح الفوز في المباراة للبرازيل قدرتهم على المحافظة على نظافة الشباك بتواجد خط دفاع يمتلك خبرة عالية وحارس بقيمة أليسون بيكر ، في حين تعلم السامبا أن خطورة البيرو تكمن في خط الهجوم بقيادة باولو غيريرو هداف البيرو التاريخي في البطولة.

وسيتحدد البطل الجديد لكوبا أميركا بعد تتويج تشيلي باللقب في آخر نسختين فهل ترضي البرازيل جماهيرها بعد الخيبات المتتالية في السنوات الأخيرة أم أن البيرو ستواصل تحقيق المفاجآت والإطاحة بمرشح جديد؟

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