عميد بلدية سبها لـ”أخبار ليبيا24″: الأجهزة الأمنية والجيش في المدينة مستعدة لردع أي هجوم إرهابي

أخبار ليبيا24- خاص

قال عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي لـ”أخبار ليبيا24″ إن جميع الأجهزة الأمنية وقوات الجيش المرابطة في سبها مستعدة لردع أي هجوم إرهابي قد تقدم عليه عناصر إرهابية بهدف زعزعة الأمن داخل المدينة.

وأشار الخيالي إلى أن أغلب العناصر الإرهابية التي كانت تختبئ في مدينة سبها في فترات سابقة؛ وقعت ملاحقتها ومطاردتها من قبل قوات الجيش الليبي في عملية تطهير الجنوب التي انطلقت في الثامن عشر من يناير الماضي.

وأكد عميد البلدية أن الأجهزة الأمنية تتابع حركة أي فرد يشتبه في انتمائه أو تعاونه مع مجموعات إرهابية، يساعدها في ذلك حماس الأهالي بالمدينة لمنع أي تغلغل للعصابات الإرهابية في المدينة.

وأضاف الخيالي أن الخروقات التي قد تحدث هنا وهناك أمر وارد الحدوث وتسعى الأجهزة الأمنية لمعالجته بشكل دائم.

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