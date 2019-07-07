مدير مطار سبها الدولي يؤكد جاهزيته بشكل كامل للتشغيل

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مطار سبها الدولي محمد أوحيدة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن المطار أصبح جاهزا بشكل كامل للتشغيل، بعد أن انتهت أعمال الصيانة في جميع مرافقه.

وأوضح أوحيدة أن قاعات المسافرين ومكاتب الموظفين والشركات الجوية وشركات المناولة صارت جاهزة ومعدة بشكل جيد، كما وقعت صيانة وتشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية والرقابية، ومنظومات المراقبة، إضافة للتأكد من سلامة المهبط والطرق الرئيسية المؤدية له.

وأشار إلى أن الفريق الفني بالمطار أعد تقريرا مفصلا عن الوضع فيه ومدى جاهزيته، وقد وصل التقرير إلى إدارة الطيران المدني بالمنطقة الشرقية، ويُنْتظرُ أن تبث الإدارة في هذا الملف قريبا.

وأكد مدير المطار أنه على ضوء التقرير ستبادر لجنة من الإدارة بزيارة المطار والتأكد من جاهزيته، ومن ثم تُعْظِي الإذن بتشغيله وحل مشاكل أهل الجنوب فيما يخص الطيران من هذا المنفذ.

يُذْكرُ أن مطار سبها الدولي أُغْلِقَ منذ التاسع من يناير عام 2014 على خلفية اشتباكات عنيفة دارت في محيطه.

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