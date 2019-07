على حلبة الملاكمة.. كريستيانو رونالدو يواجه نيمار!

قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو يجمع النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي نيمار داسيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي على حلبة الملاكمة.

حيث يظهر في الفيديو، رونالدو ونيمار وجهاً لوجهه على حلبة رياضة الفن النبيل، مرتديين قفازات وسروال الملاكمة.

هذا ولاقى الفيديو الذي صوّر لإعلان تجاري لصالح شركة MEO البرتغالية رواجاً كبيراً على مواقع التواصل نظراً للشعبية العالمية التي يحظى بها النجمان.

