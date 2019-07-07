النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تسمي منسق لمنطقة الجفرة

بنغازي 07 يوليو 2019 (وال) – أصدر اليوم الأحد مجلس إدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين -ليبيا، القرار رقم 27 لسنة 2019 بشأن إنشاء وتسمية تنسيقية جديدة للنقابة بمدينة الجفرة.

وكلف القرار كل من أبوبكر محمد حاجي رئيسًا للتنسيقية، وعلي فتح الله أحمد نائبا للرئيس على أن يتوليا متابعة وتسجيل الإعلاميين والصحفيين الرياضيين بمنطقة الجفرة وفقا للنظام الأساسي للنقابة .

كما نص القرار بضرورة تنفيذ مهمة الإشراف على مناشط وبرامج النقابة في الإعلام الرياضي. (وال – بنغازي) ف ح / ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال