تنفيذي القوة البدنية يعقد أول اجتماعاته

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للقوة البدنية أول اجتماع له بعد انتخابه، وحضر الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمركز بنغازي الطبي رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي وأعضاء المكتب التنفيذي .

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تخص اللعبة .

وكانت المشاركة الليبية في بطولة العالم بالسويد ومشاكل التأشيرة التي منعت مشاركة اكبر للرياضيين الليبين من اولويات الاجتماع .

هذا وناقش المجتمعون ما استجد من التعديلات في مجال التحكيم، ودارسة المشاركة في بطولة العام القادمة في جنوب إفريقيا خلال أكتوبر المقبل .

وطرحت خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد الحالية والمصروفات السابقة.

يشار الى أن الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للقوة البدنية انتخبت منير الشويهدي رئيسا للاتحاد، وأكرم البوعيشي نائباً له، ومروان عبد السميع أمين للصندوق، وبعضوية أسماعيل بشير، وسليم عمر الفارسي، وفرحات الفيتوري في مارس الماضي .

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