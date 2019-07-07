ويليامز : الأولويات في إعادة الاعمار هي لبنغازي ودرنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

رافقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني وليامز” والوفد المرافق لها خلال زيارتها يوم أمس السبت لمدينة درنة .

وأكدت ويليامز أن الزيارة تهدف للقيام بالواجبات المناطة بالبعثة وأن الأولويات في إعادة الاعمار هي لبنغازي ودرنة التي تضررت من الحرب .

ويليامز قالت – خلال لقائها بعميد بلدية درنة ومسؤول من وزارة الخراجية بالحكومة المؤقتة أمس السبت – إنه سوف يكون دور البعثة أقوى من الماضي خصوصا بعد افتتاح مقرها في بنغازي الذي سيكون نقطة انطلاق لإعمال البعثة في شرق البلاد، وسوف يسهل إيصال المساعدات وتقديم البرامج الانمائية وغيرها.

ومن جهته، رحب عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي بــ” ويليامز” في مناطق نفوذ الحكومة المؤقتة التي عينته عميدًا لتسيير أعماله في درنة وشرح المراحل التي مرت بها المدينة إلى حين إعلان التحرير الكامل.

الغيثي أكد تقديم الحكومة لكافة المساعدات لعودة الحياة لهذه المدينة بعد ان قامت القوات المسلحة العربية الليبية بتحريرها من الإرهاب .

وفي ذات الشأن، شددت مسؤول بوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة على أن هذه المدينة أسوة ببنغازي، ويجب على بعثة الأمم المتحدة أن تقوم بواجباتها مثل ما قامت به في الأنبار والموصل والرقة .

وأوضح مسؤول الخارجية بالحكومة المؤقتة أن الإرهاب الدولي العابر للحدود أثر على البنية التحتية للمدينة، وكذلك الحالة النفسية للأطفال، وتسبب بكوارث لا تستطيع الحكومة الليبية المؤقتة منفردة أن تضع حلولا لهذه المشاكل خصوصا مع قلة الامكانيات بما ان هذه التنظيمات الدولية قادمة من خارج الحدود ودفع ابناء ليبيا ثمنا غاليا في مواجهتها نيابة عن العالم اجمع.

وطالب مسؤول الخارجية الأمم المتحدة والجهات الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الدولة الليبية وشعبها .

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