بعد تلقيه لعرض خيالي.. مورينيو يرفض تدريب نادي صيني متواضع

قام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بحسم موقفه من تدريب أحد فرق الدوري الصيني خلال الفترة المقبلة، بعد العرض الخيالي الذي تلقاه مؤخرا.

حيث أكدت شبكة “سكاي سبورتس” أن مورينيو رفض عرضاً ضخماً لتولي تدريب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني، مقابل 100 مليون يورو في 3 مواسم، بالإضافة لبعض الحوافز.

هذا وقدم النادي الصيني عرضاً يمنح مورينيو أعلى راتب لأي مدرب في العالم، لكن البرتغالي يبدو أنه لا يريد العمل خارج أوروبا.

كما تداولت عدة صحف بريطانية صورة لقاء مورينيو بمالك مجموعة إيفرجراند الصينية، بالعاصمة البريطانية لندن خلال شهر أبريل الماضي، أثناء تفاوضهما بشأن الصفقة.

يُذكر أن مورينيو فشل في الحصول على عرض مناسب له منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في منتصف ديسمبر الماضي.

