الأرجنيتن تفك شيفرة تشيلي

بذكريات آخر نهائيين لكوبا أمريكا دخل المنتخبان التشيلي والأرجنتيني إلى مباراة تحديد المركز الثالث ولأن المنتخبين يعرفان بعضهما جيدا بدأت المباراة سريعة ودخل الفريقان صلب الموضوع، وماهي إلا دقائق حتى افتتح سيرخيو اغويرو الهدف الأول لرفاق ميسي.

وبعد الهدف زاد نهم الأرجنتينين فأحرز لهم المظلوم ديبالا الهدف الثاني بطريقة جميلة، لكن واقع المباراة لم يتغيّر بعد الهدف، إذ فرضت الأرجنتين سيطرتها حتى جاءت الدقيقة السابعة الثلاثين التي حملت الجديد ولكن من نوع آخر، إذ طُرد ليونيل ميسي وغاري ميديل.

وتحرر في الشوط الثاني المنتخب التشيلي وأدرك هدف تقليص الفارق عن طريق فيدال من علامة الجزاء بعد رجوع الحكم لتقنية الفار.

وعاد بعد الهدف راقصو التانغو للإمساك بزمام الأمور لكنهم أضاعوا أكثر من فرصة عن طريق اغويرو بعد تراجع بدني للاعبي المنتخب الأحمر.

لتنتهي المبارة بتتويج مستحق بالمركز الثالث لأحفاد ديستيفانو.

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