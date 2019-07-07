“نواعم أميركا” بطلات العالم

سيطر المنتخب الأميركي على مونديال السيدات للمرة الثانية على التوالي وللمرة الرابعة في تاريخه، بعد تجاوز نظيره الهولندي بهدفين دون رد على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة باريس، الأحد.

وكانت المباراة متكافئة في بدايتها مع أفضلية في بعض الأحيان لمنتخب الولايات المتحدة حتى انتهاء الشوط الأول دون أهداف، وحضرت خبرة الأميركيات في الشوط الثاني لتفتتح المخضرمة ميغان رابينو النتيجة لبلادها.

وفي الوقت الذي حاولت فيه الهولنديات إحراز هدف التعادل ظهرت روز لافيل وأمضت على ثاني الأهداف لتنصب منتخب الولايات المتحدة بطلا رسميا لكأس العالم للسيدات في نسخته الثامنة.

ولم يتوقف تألق سيدات أميركا على التتويج فحسب، حيث تمكنت اليكس مورغان وميغان رابينو من إنهاء البطولة في صدارة الهدافين برصيد ستة أهداف.

وبذلك يكون المنتخب الأميركي للسيدات قد بعث رسالة للجميع أنه المسيطر على العالم في “كرة النواعم”.

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