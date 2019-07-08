رئيس جمعية طبرق الأهلية للتوحد يحذر مشاهدة الأطفال لبعض القنوات

أخبار ليبيا24- خاص

حذر رئيس جمعية طبرق الأهلية للتوحد خليل معيوف الأمهات من مشاهدة أطفالهن للقنوات المعروفة وهي قنوات “طيور الجنة” و”كراميش” و”سبيس تون” التي تبث الأغاني للأطفال.

وأضاف معيوف خلال حديثه لـ”اخبار ليبيا24″ أنه ليس المقصود الامتناع عن تعريض الطفل لجميع برامج التلفاز بعد تجاوزه عمر العام ولكن انتقاء ما يناسب عقل الطفل ولفترة محدودة.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن هنالك برامج للأطفال متخصصة في تعليمهم أسماء الأشياء حولهم لا تلك التي تعرض الأغاني أو الأناشيد المتواصلة لا تساهم إلا في صمت الطفل وإبعاده عن محيطه.

وأفاد معيوف أن الطفل يبدأ بالاستماع للإيقاع كونه لا يفهم الكلمات ثم يحاول التركيز على التصوير والذي بالعادة يكون عبارة عن صور مختلفة تعرض الواحدة تلو الأخرى بسرعة خاطفة لا يمكن لدماغ الطفل اللحاق بها وتخزينها وهكذا فتجد الطفل قد التصق بشاشة التلفاز محاولاً تتبع حركات الأطفال ورقصاتهم في ذلك التصوير.

وذكر أنه بعد مضي أشهر من هذه الحالة يلاحظ الطفل التركيز المباشر على الشاشة وعدم النطق وقد يرافق هذه الأعراض تشتت في الانتباه لما هو خارج شاشة التلفاز وإطلاق صرخات بين الفينة والأخرى أو بعض الحركات النمطية التكرارية وفرط في الحركة وعدم الاندماج مع محيطه.

وأوضح رئيس الجمعية أن أطباء التخاطب أجمعوا بأن هذه الأعراض هي ملازمة للطفل الذي يتعرض وبشكل مستمر إلى شاشة التلفاز وبخاصة الأطفال ممن هم أقل من عمر ( 3 سنوات ) والذين لم يبدأوا تعلم الكلام بعد.

ونصح معيوف الآباء بألا يألوا جهداً في تمضية الوقت مع أطفالهم في أعوامهم الأولى الحرجة وعدم وضعهم أمام التلفاز مفضلين صمتهم على صحتهم، ليتمتعوا بصحة عقلية وجسدية لأطفالهم.

وطالب رئيس الجمعية أولياء الأمور بمسح أو إخفاء هذه القنوات لفترة معينة قد يتعرض الطفل بالبكاء والصراخ لكن سيتأقلم واستبدالها بالقصص والاستماع إلى القرآن والرسم والتلوين والأجهزة التعليمية ومكافئة الطفل لكل إنجاز جميل يتقنه.

وأكد معيوف أنه بعد فترة سيلاحظون فرط الحركة قد قل والسمات المتشابهة لسمات طيف التوحد قد خفت وبدأ بملاحظة محيط أسرته وهو مانريده.

وختم معيوف قائلا :”حالات التوحد زادت في مدينة طبرق وعدد الأطفال المنتسبين للجمعية يصل إلى أكثر من 30 طفل ووصل إلينا عدد 5 أطفال جدد بعد شهر رمضان المبارك وهو أمر مخيف ونحن نشك أن التلفاز وراء هذه الحالات الجديدة فقد تكون الأم منهمكة في إعداد الطعام تراكة الطفل على التلفاز يشاهد هذه القنوات”.

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