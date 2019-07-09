 تونس تتأهل للدور ربع النهائي بعد فوزها على غانا

فاز المنتخب التونسي على نظيره الغاني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله ليتأهل للدور ربع النهائي من نهائيات أمم افريقيا مصر 2019 .

الشوط الأول كان أحمرا بامتياز سيطر فيه المنتخب العربي على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 60 في المائة في حين ركزت غانا على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً على مرمى “معز حسن” وكانوا قاب قوسين أو أدنى من التسجيل .. وواصلت تونس الصعود نحو المرمى في محاولات لم تنجح من “المساكني” و”الخنيسي” حتى صافرة الحكم التي أعلنت عن 45 دقيقة عقيمة خالية من الأهداف .

الفترة الثانية شهدت صحوة واضحة من النجوم السوداء وزحفوا نحو مناطق النسور ليفرضوا نسقهم ويقلبوا الأدوار،لكن منتخب تونس سرعان ما عاد للواجهة واستطاع اقتلاع هدف في الدقيقة الــ 73 عن طريق “طه ياسين الخنيسي”، لكن العرب أضاعوا انتصارهم قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين ليسجل “رامي البدوي” هدف التعادل خطأ في مرمى بلاده ..

في أول دقائق الأشواط الإضافية بدأت غانا بقوة وهددت الخصم لترد تونس بالمثل لكن الوقت انتهى وذهب الحكم لركلات الترجيح لتترشح تونس للربع النهائي صحبة الجزائر المنتخبين العربيين المتبقيين في هذه المنافسات نحو الظفر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الذي تحتضنه جمهورية مصر العربية.

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